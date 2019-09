Aggiungi l'icona di "Pace senza confini" sul tuo smartphone e segui l'Incontro di Madrid 2019. SCOPRI COME

news

ISTRUZIONI PER AGGIUNGERE L'ICONA DI "PACE SENZA CONFINI" ALLA HOME DEL TUO CELLULARE

e avere sempre con te tutti gli aggiornamenti dell'Incontro di Preghiera per la Pace di Madrid 2019.

Apri la pagina della Preghiera per la Pace CLICCA QUI dallo smartphone (con l'applicazione-browser che usi sul cellulare per navigare in Internet)

Se hai Android apri il menù del browser cliccando sul simbolo (in alto a destra) Si apre una tendina con varie opzioni. Seleziona “Aggiungi a Home”. Si apre una finestra che ti chiede di cliccare su "Aggiungi".

L'icona del sito è ora sulla tua schermata home nello spazio disponibile. Puoi accedere da lì a tutte le informazioni





Su Apple seleziona la funzione “Condividi” che appare sulla barra in basso e dal menù scegli “Aggiungi a Home”.



Sullo schermo del tuo cellulare apparirà l’icona di “Pace senza confini” che ti permette di collegarti direttamente al sito dedicato https://preghieraperlapace.santegidio.org

Buona navigazione!