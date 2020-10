news

Primi incontri di dialogo e pace nei quartieri di Abidjan per preparare la Preghiera per la Pace #fraternity2020

L'incontro locale nello “spirito di Assisi” si svolgerà il 25 ottobre

Dopo aver lanciato, all’inizio di agosto, un appello per la pace e il dialogo in Costa d’Avorio, la Comunità di Sant’Egidio di Abidjan ha promosso alcuni incontri tra i leader religiosi e civili in diversi quartieri della città. Nel Paese, che alla fine del mese è chiamato alle elezioni presidenziali, si è creato un clima di tensione e di violenza tra fronti contrapposti che rischia di riprodurre scenari di crisi già tristemente sperimentati in passato.



Nel quartiere di Koumassi, dove dieci anni fa, attraverso il dialogo, la Comunità riuscì a fermare gli attacchi che si stavano preparando contro edifici religiosi sia cristiani che musulmani, si sono incontrati preti, pastori, imam, rappresentanti dei giovani e della società civile - per dire “no” ad una violenza che non può mai avere il sostegno delle religioni e per farsi ambasciatori di pace presso le parti in conflitto. La stessa opera di sensibilizzazione e di dialogo, alla base, si sta sviluppando anche in altri quartieri di Abidjan, come il popoloso Yopougon, e in altre città del Paese in vista della locale Preghiera per la Pace "Nessuno si salva da solo. Pace e fraternità" nello spirito di Assisi, che si svolgerà il 25 ottobre nella Casa della Comunità.