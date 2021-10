news

La sfida della pace ad Abidjan con "Popoli fratelli, Terra futura"

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nel solco dell'incontro internazionale di Roma, Popoli fratelli, Terra futura, si è tenuta domenica 24 ottobre una Preghiera per la Pace ad Abidjan, in Costa d'Avorio.

In questo paese, che ha tanto sofferto dieci anni fa per una crisi politica che aveva diviso in due il suo territorio, la Comunità di Sant'Egidio ha svolto un ruolo importante per la riconciliazione, in particolare attraverso il dialogo interreligioso. La pace - è stato detto dai rappresentanti delle diverse confessioni cristiane presenti e dei musulmani, quest'anno rappresentati anche dalle organizzazioni giovanili - è una sfida che occorre vivere ogni giorno, nelle città del paese.

Un impegno che trova nelle religioni un argine contro la violenza, i conflitti e le emergenze sociali, come quella che si sta vivendo in questi mesi, anche per gli effetti della pandemia. Di tutto questo, ma anche della crisi ambientale - molto sentita nelle grandi metropoli africane - si è parlato nel corso dell'incontro che si è svolto nella Casa della Comunità di Sant'Egidio di Abidjan, alla presenza di numerose Ong e associazioni locali e dei rappresentanti delle istituzioni, ai quali è stato consegnato, da parte di un gruppo di bambini, l'appello di pace.