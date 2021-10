news

Buenos Aires, 31 ottobre: Preghiera per la pace con i rappresentanti delle religioni nello spirito di Assisi

Buenos Aires, Iglesia Santa Julia (Alberdi 1195)

31 ottobre, ore 16:45

Preghiera per la pace, in sintonia con l'Incontro di preghiera per la pace "Popoli fratelli, Terra futura. Religioni e culture in dialogo".

Saranno presenti rappresentanti delle diverse religioni.

Incontro promosso dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Comisión de Ecumenismo y Diálogo interreligioso