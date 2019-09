news

Sant’Egidio: al via a Madrid “Pace senza confini” – migliaia di partecipanti da tutta Europa – attesa per il messaggio di papa Francesco - alle 18.00 IN DIRETTA

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Oggi pomeriggio l’inaugurazione dell’incontro internazionale nello “spirito di Assisi” che radunerà fino al 17 settembre leaders delle grandi religioni mondiali insieme a rappresentanti del mondo delle istituzioni e della cultura

Grande attesa per il messaggio di papa Francesco, che aprirà oggi pomeriggio l’Incontro internazionale “Pace senza confini”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con l’arcidiocesi di Madrid nella capitale spagnola, a cui parteciperanno oltre 300 leader delle grandi religioni mondiali insieme a rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni, raccolti nello “spirito di Assisi”. Sono già arrivati a Madrid, da tutta Europa, migliaia di persone pronte per vivere quello che risulta uno dei più grandi eventi popolari dell’anno all’insegna della pace e del dialogo; tra loro, centinaia di giovani, che nella giornata di ieri si sono riuniti in assemblea con l’intenzione di dar vita a un grande movimento di pace in Europa in un tempo attraversato da troppa violenza, aggressività e razzismo.



Oggi pomeriggio, a partire dalle 18, il Palacio Municipal de Congresos ospiterà l’assemblea inaugurale, in cui interverranno, oltre al fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, il cardinale Carlos Osoro Sierra, il presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin-Archange Touadéra, l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, l’economista statunitense Jeffrey Sachs, il rabbino capo di Tel Aviv Meir Lau, il metropolita ortodosso russo Hilarion e il cancelliere dell’università di Al-Azhar, Mohammad Al-Mahrasawi.



Tra le altre personalità di rilievo, che interveranno fino a martedì 17 settembre alle 27 tavole rotonde in programma, anche il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, l’ambientalista indiana Vandana Shiva, padre Solalinde, che in Messico difende i migranti, il beninese Grégoire Ahongbonon, che si batte per la dignità e la cura dei malati di mente in Africa, l'europarlamentare Pietro Bartolo e l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, che il prossimo 5 ottobre sarà creato cardinale da papa Francesco.

SEGUI LA DIRETTA SU PREGHIERAPERLAPACE.SANTEGIDIO.ORG



#peaceispossible #pazsinfronteras #madrid2019