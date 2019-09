Perché un incontro unisce i mondi e abbatte i muri? Pace senza frontiere, Madrid 2019

11 Settembre 2019 | durata: 03:37

#santegidio introduce #Madrid2019 #peaceispossible "Pace senza frontiere" è il titolo che abbiamo voluto dare quest'anno alla preghiera per la pace nello Spirito di Assisi che si terrà a Madrid dal 15 al 17 settembre. Ci saranno centinaia di ospiti a livello internazionale i rappresentanti di tutte le religioni del mondo ma anche dei mondi culturali filosofi, sociologi, personalità della cultura perché questo Spirito di Assisi ormai negli anni sta coinvolgendo sempre più persone e vuole unire i mondi e per questo abbiamo detto "pace senza frontiere". È come se le frontiere fossero risorte in questi ultimi anni particolarmente quelle che attraversano il Mediterraneo o che separano gli Stati Uniti dall'America meridionale attraverso il Messico così come tante altre frontiere stanno sorgendo tra persone più ricche e persone più povere negli slum delle grandi città del mondo verso i migranti, più in generale e per questo abbiamo voluto dire "pace senza frontiere". Lo abbiamo voluto dire a 30 anni dal 1989 da quel novembre in cui cadde il muro di Berlino che fu la grande frontiera di questi ultimi decenni che è stata abbattuta che aveva separato per decenni il mondo dell'Europa. Quel muro di Berlino che cadeva ha suscitato tante speranze tante speranze sono nate. Perché oggi le persone, i popoli stanno ricostruendo questi muri? Perché c'è un clima di paura che viene ingenerato da tanti fenomeni internazionali ma anche dalla povertà, dalla diffidenza da quelli che sono stati chiamati i populismi. Insomma tanti sono i motivi. È proprio per questo che noi di Sant'Egidio crediamo che le religioni invece hanno un ruolo unitivo, di unità di attrazione delle persone a camminare insieme perché soprattutto quando si lotta per qualcosa per i più poveri per i migranti per la cura del creato per il superamento delle ingiustizie non può esserci un Dio a dividerci tutto questo ci deve unire e ci unirà e a Madrid saremo lì per lavorare per un mondo più unito per un mondo che supera le frontiere quelle esistenti concrete e quelle nascoste quelle che si vedono e quelle che non si vedono. I primi saremo noi a impegnarci a superare queste frontiere. Lo faremo con centinaia di rappresentanti delle religioni da ogni parte del mondo lo faremo con tantissimi giovani lo faremo con centinaia e centinaia di volontari che arriveranno da tutta Europa parteciperemo tutti a questo evento lo faremo attraverso lo streaming, i social media avremo molte trasmissioni live durante durante questi giorni perché vorremmo dare a tutti la possibilità di lavorare, di vivere ed immaginare un mondo senza frontiere da Madrid al mondo intero faremo questo e saremo contenti se tanti si uniranno a noi (MARCO IMPAGLIAZZO).