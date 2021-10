I luoghi dell'evento

LA NUVOLA

Viale Asia snc (APRI SU GOOGLE MAPS)

Come arrivare

In metro

Da Stazione Termini

Metro B direzione Laurentina.

Fermata EUR Fermi (10 fermate dalla Stazione Termini)



In autobus

Da Stazione Termini

Linea 714 direzione Palazzo dello Sport.

Fermata Colombo/Agricoltura.



In aereo

Da Aeroporto Leonardo da Vinci

Treno FL1 direzione Fara Sabina-Orte.

Fermata EUR Magliana.



Da Aeroporto di Roma Ciampino

Bus fino a Stazione Anagnina.

Metro A direzione Battistini.

Fermata Stazione Termini.

Proseguire Metro B direzione Laurentina Fermata Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi

Mappa del luogo

Clicca per ingrandire l'immagine

Colosseo

Roma, Piazza del Colosseo (APRI SU GOOGLE MAPS)



Come arrivare

Metro: Linea B fermata Colosseo

Bus: n. 51, 75, 81, 85, 87, 118

Tram: n. 3