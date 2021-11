news

Popoli Fratelli, Terra Futura in Indonesia: cooperazione e dialogo di fronte alla sfida della pandemia

Nella scia dell'Incontro di Roma "Popoli Fratelli, Terra Futura", anche in Indonesia si è tenuta una giornata di dialogo e preghiera per la pace tra le religioni, organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio.



Nel paese sono ancora in vigore rigide misure restrittive per il contrasto al Covid 19. Per questo motivo, l'incontro si è tenuto in forma "ibrida", collegando online diversi gruppi che si riunivano secondo i protocolli di prevenzione. In questo modo, dopo mesi di isolamento, è stato possibile tornare a incontrarsi.

Alla cerimonia centrale in presenza, che si è tenuta a Jakarta, hanno partecipato i rappresentanti delle diverse religioni - musulmani, buddisti, confuciani e cristiani di diverse denominazioni - la maggior parte dei quali collegati online. In contemporanea, l'evento era condiviso via web in diverse città dove si tenevano eventi locali in collegamento.



Al termine del forum di dialogo, la cerimonia finale, con la consegna e la lettura dell'appello. L'accensione del candelabro della pace si è svolta simultanemente in 4 città indonesiane: Jakarta, Yogyakarta, Padang e Kupang, collegate in video.